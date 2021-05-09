2021/05/09 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حازم_كويي بمناسبة الذكرى 76 للانتصار على النازية إيريش فرومترجمة وإعداد: حازم كوييمن كان هذا الرجل، هتلر؟ هوسؤال ينطبق على كل أنسان،من كان،من أنا،وهل يمكن قول الكلمة الاخيرة عن من يكون أنسان ما،وهو صعب عن هتلر،كما هو عن الآخرين.الانسان له دوافع وطموحات مختلفة وتناقضاته العديدة،هناك من يفكر بنفسه عن وعي،بما يفعله والتي لها بواعث كثيرة،أو بدون وعي،وهنا تأتي الاسئلة، من هو؟من كان؟إن كان رحمةً أ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هتلر،من كان وماذا تعني المقاومة ضد هذا الشخص؟ - حازم كويي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هتلر،من كان وماذا تعني المقاومة ضد هذا الشخص؟ - حازم كويي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).