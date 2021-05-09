الأعظم : نوال السعداوي. - طارق حجي

2021/05/09 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طارق_حجي علاقتي بالعظيمة نوال السعداوي كانت ثلاثية الأبعاد : * فقد قرأتُ كل كلمة كتبتَها.



** وتابعتُ مسيرتها منذ إكتشفتُها سنة 1968.



*** وجمعتنا معرفةٌ و صداقةٌ شخصية لأكثر من ثلاثةِ عقودٍ.



ولاشك عندي أنها أهمُ مفكرة مصرية منذ وجدت مصرُ الحديثة على يد محمد عليّ فى 1805.



وكارهوها ومحاربوها هم الدليل الأول على كونها أهم وأعظم مفكرة أنجبتها مصرُ الحديثة.



ففحص كنه من كرهوا و ......





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