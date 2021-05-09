بيان صادر عن الحزب الشيوعي الفلسطيني -بمناسبة الذكرى 76 للنصر التاريخي على النازية- - الحزب الشيوعي الفلسطيني

2021/05/09 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني عندما تقف الانسانية على نافذة التاريخ تستذكر جبروت الوحش النازي، تجد أن الثمن الانساني في وقفه كان جديراً ومبرراً رغم حجم الألم وعظيم التضحيات، تهل علينا ذكرى النصر على النازية هذا العام وما زالت مقدمات وأسباب نشوئه حاضراً بقوة، فإن تم القضاء على التهديد المباشر لخطر النازية، فما زال الوحش الإمبريالي يهدد العالم والإنسانية جمعاء، هذا الخطر الذي يضع على عاتقنا كشيوعيين منع تكراره ليس بمهادنته أوال ......





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