لجنة التعديلات الدستورية تكشف عن 3 مشاكل ابرزها المادة 140

2021/05/09 | 13:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوضح عضو لجنة التعديلات الدستورية النائب يونادم كنا، اليوم الأحد، المشاكل التي تعاني منها اللجنة خلال الدورة الحالية للبرلمان، مشيراً إلى وجود 3 مشكلات بينها المادة 140 الخاصة بكركوك.وقال كنا في تصريح صحفي، إنه “تم تجميد عمل لجنة التعديلات الدستورية منذ أشهر لعدم اكتمال التقرير الخاص بالمادة 140″، مبيناً أن “لجنة التعديلات الدستورية […]

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