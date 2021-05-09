2021/05/09 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان ورئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، جعفر الونان، اليوم الأحد، مراحل توقيع مذكرة تعاون لنشر الثقافة القانونية.

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل اليوم، رئيس مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي، جعفر الونان برفقة عضو مجلس الامناء علاء الحطاب".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث مراحل توقيع مذكرة تعاون بين مجلس القضاء وشبكة الإعلام العراقي بما يعزز سعي الشبكة في نشر الثقافة القانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعاون بين مجلس القضاء الأعلى وشبكة الإعلام العراقي لنشر الثقافة القانونية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعاون بين مجلس القضاء الأعلى وشبكة الإعلام العراقي لنشر الثقافة القانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).