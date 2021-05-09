تطبيق فايبر يوسع عدد المشاركين في مكالمات الفيديو الجماعية إلى 30 شخصاً

2021/05/09 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أطلقت شركة فايبر، ميزة جديدة، تخص المشاركين في مكالمات الفيديو الجماعية، وقالت إنها "ستسهل إجراء مكالمات الفيديو الجماعية الكبيرة بين الطّلاب وفرق العمل بالإضافة الى العائلة والأصدقاء".

وذكرت، أنه "رغبةً في تقديم أفضل تجربة للمستخدم مع إيجاد حلول فعّالة لتسهيل الاتّصالات اليومية، أعلن تطبيق فايبر، التطبيق الأكثر أمانًا وأحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجّانيّة والآمنة، عن توسيع عدد المشاركين في مكالمات الفيديو الجماعية ليصل إلى 30 مشاركًا".

ومع الوضع الحالي النّاتج عن جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق الوقائية في أنحاء متعددة من العالم، بما في ذلك العراق، يعد توسيع مكالمات الفيديو الجماعية إلى 30 شخصا على تطبيق فايبر حلاً مثاليا لتسهيل التواصل بين الناس وخصوصا للمجموعات الكبيرة من المتّصلين وذلك لمزاولة أنشطة مختلفة عبر الإنترنت مثل التّعليم عن بعد وعقد اجتماعات بين فرق العمل بالإضافة الى اللقاءات الكبيرة بين الأهل والأصدقاء.

وفي تعليقا للسيد أتاناس رايكوف، مدير أوّل في شركة راكوتن فايبر قال فيه: "نحن نعمل باستمرار على تحسين منصّتنا لنتمكن من تلبية احتياجات مستخدمينا في العراق.



هذا التوسع التدريجي لمكالمات الفيديو على فايبر سيمكن العديد من البقاء على اتصال ومواصلة نشاطاتهم عبر الإنترنت، سواء كان تجمعًا عائليًا أو لأغراض تعليمية أو انشطة متعلقة بالعمل".

العائلة والأصدقاء أقرب من أي وقت مضى

مع هذه الميزة الجديدة أصبح من الممكن جمع المزيد من أفراد العائلة والأصدقاء في محادثة واحدة عبر مكالمات الفيديو الجماعية مع 30 شخصاً.



تأتي هذه التوسعة في الوقت المثالي مع حلول عيد الفطر المبارك والحاجة للبقاء على اتصال حميمي بين الأهل والأحباب بالرغم من الإغلاق الصحي.

ميزة مناسبة للمعلمين والطلبة

إنّ توسيع مكالمات الفيديو الجماعية إلى 30 مشاركًا وتوفير العرض الجماعي لكلّ من منصات سطح المكتب والأجهزة المحمولة، يجعلها وظيفة مناسبة جدا لمواصلة العملية التعليمية عن بعد وإجراء الواجبات المنزلية الجماعية بعد المدرسة والأنشطة التعليمية الأخرى عبر الإنترنت.

تحسين الأعمال

بفضل توسعة مكالمات الفيديو الجماعية إلى 30 مشاركًا وتوفير العرض الجماعي لكلّ من منصات سطح المكتب والأجهزة المحمولة ستتمكن فرق العمل من مزاولة نشاطها عن بعد وتسهيل التواصل فيما بينها بسهولة وإجراء اجتماعات ومحادثات في بيئة ملائمة.

لبدء مكالمة فيديو جماعية، يحتاج المستخدم ببساطة إلى النقر على زر "الفيديو" أعلى الشاشة، أو ببساطة إضافة المزيد من المشاركين إلى مكالمة فيديو جارية أو الاتّصال مباشرة بمجموعة موجودة وتحديد المشاركين.

عن تطبيق فايبر:

يربط تطبيق فايبر الناس بعضا ببعض بغض النظر عن خلفياتهم أو أماكن تواجدهم.



يمكن لقاعدة المستخدمين العالمية لدينا الاستفادة من مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية ومكالمات الفيديو والرسائل الجماعية والتحديثات والمناقشات مع العلامات التجارية والمشاهير.



نحن نضمن للمستخدمين بيئة آمنة ومجانية للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم.

يعد تطبيق فايبر جزء من شركة راكوتن، الشركة اليابانية العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية.



راكوتن فايبر هي قناة الاتصال الرسمية لنادي برشلونة، كما يستضيف تطبيق فايبر العديد من المنصات الرسمية للعديد من الشركات والهيئات مثل منظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطبيعة وغيرها.

انضم إلى فايبر اليوم واستمتع بأفضل تجربة اتصال في العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطبيق فايبر يوسع عدد المشاركين في مكالمات الفيديو الجماعية إلى 30 شخصاً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطبيق فايبر يوسع عدد المشاركين في مكالمات الفيديو الجماعية إلى 30 شخصاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).