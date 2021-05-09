مانشستر يونايتد يخسر ٢٠٠ مليون جنيه بسبب إحتجاجات جمهوره

2021/05/09 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

فقد مانشستر يونايتد فرصة ذهبية اقتصادية، بسبب اشتراكه في مسابقة السوبرليج، وإحتجاج جمهوره على إعلان المشاركة.

وانسحب مانشستر يونايتد من تأسيس المسابقة، بعد احتجاجات واسعة من جماهيره، والتي وصلت إلى اقتحام ملعب أولد ترافورد قبل عدة أيام.

وحسب صحيفة "جراديان" البريطانية، فقد يونايتد فرصة التوقيع مع أحد الشركات لرعاية قمصان النادي لمدة ١٠ سنوات.

الشركة كانت ستدفع ٢٠٠ مليون جنيه إسترليني، ولكن بعد احتجاجات الجماهير انسحبت خوفًا من استهدافها ومقاطعتها.

الصفقة كانت لتبدأ في تموز المقبل، ليخسر يونايتد مبلغ كبير كان ليساعده في الفترة القادمة.

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