مقتل لاجئة عراقية بمخيم الهول في سوريا.. وأصابع الاتهام تشير إلى داعش

2021/05/09 | 13:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوى الأمن الداخلي "الأسايش" التابعة للإدارة الذاتية الكردية، فجر الأحد، على جثة لاجئة عراقية، مقتولة بطلق ناري في الرأس بمخيمه الهول شمال شرقي سوريا.

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