روسيا: إحياء ذكرى النصر بالحرب العالمية الثانية

2021/05/09 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان بلاده ستدافع بحزم عن مصالحها الوطنية وستضمن سلامة الشعب الروسي.

وأكد بوتين في كلمة له أمام مئات العسكريين وخلال مراسم احياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي السابق على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، أكد ان روسيا تدافع بلا كلل عن القانون الدولي، وعن مصالحها الوطنية، وهي تدين في الوقت ذاته عودة العالم إلى أيديولوجيات العنصرية والتفوق القومي ومعاداة السامية وكراهية روسيا وذلك عبر تحديث أفكار النازية على حد تعبيره.

ومن الجدير بالذكر ان روسيا تشهد سنويا وفي التاسع من آيار مراسم وعروضا عسكرية في المدن الكبرى، احتفالا بذكرى النصر وتكريما لنحو عشرين مليون روسي قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية في اربعينيات القرن الماضي.

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