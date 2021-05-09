2021/05/09 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت السفارة الإيرانية لدى أنقرة الانباء التي تحدثت عن قيام طهران بإرسال مقاتلين سوريين من محافظة دير الزور في سوريا إلى اليمن.

السفارة الإيرانية في أنقرة نشرت بيانا عبر صفحتها الخاصة على تويتر، قالت فيه ان المزاعم حول قيام القوات العسكرية الإيرانية بنقل مئة وعشرين مقاتلا سوريا من بلادهم الى اليمن مؤشر على الجهل بالحقائق على الأرض على حد تعبير البيان.

وكانت وكالة الاناضول التركية قد نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة، ان الحرس الثوري قام بنقل عناصر من سوريا للقتال في صفوف الحوثيين في اليمن مقابل رواتب شهرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الإيرانية لدى تركيا تنفي قيام الحرس الثوري بنقل مقاتلين سوريين للقتال باليمن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الإيرانية لدى تركيا تنفي قيام الحرس الثوري بنقل مقاتلين سوريين للقتال باليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).