وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر الى العراق

2021/05/09 | 13:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة/ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم الأحد، عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا من انتاج شركة فايزر.وقالت الشركة في بيان، بأنه “تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق […]

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