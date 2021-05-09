الصحة تعلق على الموقف الوبائي: أخذ اللقاح لا يعني عدم ارتداء الكمامات

2021/05/09 | 13:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، أن تقييم الوضع الوبائي للبلاد يحتاج لفترة أطول لمراقبة الانخفاض التدريجي للإصابات، فيما دعت الجميع للذهاب الى المراكز الرسمية لأخذ اللقاح.

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وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (9 أيار 2021)، إن "هناك انخفاضاً تدريجياً في أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية"، داعياً إلى "عدم الاستعجال في تقييم الموقف الوبائي، ونحتاج لوقت أطول".

وأضاف أن "موضوع الانحسار في أعداد الإصابات يعتمد على التزام المواطنين بالاجراءات الوقاية والصحية وأخذ اللقاح"، مشدداً "على جميع المواطنين أخذ اللقاح من مصادره الرسمية".

وأشار إلى أن "أخذ اللقاح لا يعني عدم ارتداء الكمامات وأهمال الاجراءات الوقائية والصحية"، مؤكداً أن "الاقبال على اللقاحات خلال الايام القليلة الماضية شهد تصاعداً ملحوظاً".

وأوضح أن "التصاعد في الاقبال على اللقاح كان بعد تلقيح بعض الشخصيات العامة والقيادات المجتمعية أمام وسائل الاعلام، ما أعطى دفعة وحافز كبير لأخذ اللقاحات".

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