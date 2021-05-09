الصحة تعلن وصول وجبة جديدة من لقاح فايزر

2021/05/09 | 13:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة/ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، الأحد، عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر.

واكدت الشركة في بيان بأنه “تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان”.

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