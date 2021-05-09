السفارة العراقية تستقبل المواطنين الراغبين بالعودة من الهند

2021/05/09 | 13:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاحد، العراقيين الراغبين بالعودة من الهند الى مراجعة مقر السفارة العراقية في نيودلهي.

وقالت شركة الخطوط الجوية في بيان “على المواطنين العراقيين المتواجدين في الاراضي الهندية الراغبين بالعودة الى ارض الوطن، مراجعة مقر السفارة العراقية في نيودلهي لغرض تسجيل اسمائهم على رحلة العودة الاستثنائية”.

واضافت ان “الرحلة ستنطلق يوم الخميس المقبل الموافق 13 أيار 2021 “.

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