2021/05/09 | 13:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوى الأمن الداخلي "الأسايش" التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، فجر اليوم الأحد، على جثة لاجئة عراقية، مقتولة بطلق ناري في الرأس بمخيم الهول بمحافظة الحسكة غربي كوردستان.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، انه تم العثور على جثة المرأة في القسم الأول من المخيم والخاص باللاجئين العراقيين، فيما تشير أصابع الاتهام إلى أذرع تنظيم داعش المتواجدين المخيم.

وهذه هي جريمة القتل الثانية خلال يومين، والثالثة منذ انتهاء المرحلة الأولى للحملة الأمنية التي شنتها قوات سوريا الديمقراطية في المخيم بحثا عن خلايا وأسلحة لتنظيم داعش.

وكان يوم أمس قد شهد مقتل لاجئ عراق بإطلاق النار عليه في القسم الأول من مخيم الهول.

PUKmedia المرصد السوري

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل لاجئة عراقية بمخيم الهول ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل لاجئة عراقية بمخيم الهول ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).