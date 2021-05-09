حقوق الإنسان: 70 عملية اغتيال طالت ناشطين

2021/05/09 | 13:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، ان اغتيال الناشط إيهاب الوزني في هذا الوقت جاء لكونه كان مؤثراً بساحة التظاهرات بكربلاء".

وذكر البياتي في تصريح صحفي، ان "أكثر من 70 عملية اغتيال طالت ناشطين في التظاهرات منذ تشرين الاول لعام 2019 وحتى الان حيث أدت الى مقتل 25 ناشط وجرح عدد آخر".

وأشار الى "وصول أعداد المغيبين في ظروف التظاهرات الى ما لا يقل عن 80 شخصا وهذا يثير التساؤلات حول وعود الحكومة بالكشف عن الجناة والفاعلين".

وأضاف، أن "4 لجان شُكلت لحسم ملف التحقيق بعمليات الاغتيال ولكن حتى الآن لم تظهر اي نتائج،" مشيرا الى "امتلاك الحكومة وأجهزتها الأمنية الامكانيات للكشف عن الجناة ولكنها تفتقد الى الجدية والإرادة".

وكان مسلحون مجهولون، اغتالوا مساء أمس الناشط المدني ايهاب جواد الوزني امام منزله في منطقة شارع الحداد في كربلاء فيما افادت مصادر بأن الناشط فارق الحياة متأثرا بإصابته برصاصة في منطقة الرأس بعد نقله للمستشفى.

PUKmedia وكالات

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