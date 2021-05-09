احتجاز 18 حالة مشتبه بها بالسلالة الهندية الجديدة في جنوب العراق

2021/05/09 | 13:33 - المصدر: NRT عربية

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احتجزت دائرة صحة ذي قار، الاحد، 18 شخصا مشتبه باصابتهم بالسلالة الهندية لفيروس كورونا.

وقال مدير عام دائرة صحة المحافظة الدكتور صدام الطويل لـ NRT عربية (9 ايار 2021)، ان دائرته احتجزت 18 شخصا قدموا من الهند تم استلامهم من وزراة الصحة وهم من اهالي المحافظة تبين انهم مصابون بفيروس كورونا."

واضاف الطويل إلى أن "المشتبه باصابتهم تم حجرهم في ردهة خاصة اعدت لهم حسب تعليمات الوزراة لمدة 14 يوم لحين ظهور نتائج التحاليل."

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