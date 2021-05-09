2021/05/09 | 13:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم توزيع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن وصول شحنات جديدة من لقاح فايزر المركز الخبري الوطني.

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