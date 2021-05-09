اتحاد التنس يقيم بطولة العراق لاختيار التشكيلة المشاركة بكأس ديفيز

2021/05/09 | 13:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

اعلن الاتحاد العراقي المركزي للتنس عن اقامة بطولة العراق للمتقدمين لاختيار لاعبي المنتخب الوطني استعداداً للمشاركة في بطولة كأس ديفيز العالمية.

وقال الأمين المالي للاتحاد العراقي للتنس محمد فاضل علوان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد ، إن" البطولة ستقام في بغداد خلال شهر حزيران المقبل لاختيار التشكيلة المثلى للمشاركة في بطولة كاس ديفيز التي تعد مثل كأس العالم للتنس والتي من المؤمل اقامتها مبدئياً في تركمانستان لفترة من 28 أيلول حتى 6 آب 2021".

وبين علوان ان" اتحاد اللعبة قام بمخاطبة لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لصرف اشتراك الاتحاد الدولي ليتسنى لنا المشاركة في البطولات، و قامت اللجنة بتحويل الطلب الى وزير الشباب والرياضة ولم يتم صرف الاشتراك حتى الان".

وتابع علوان ان" جميع النشاطات متعلقة بموازنة الاتحادات الرياضية، وهذا حال جميع الاتحادات"، مشيراً الى أن "المبالغ التي تسلَّمها الاتحاد هي عبارة عن رواتب الموظفين والمدربين ولاعبي المنتخب الوطني ونحن بانتظار إقرار موازنة الاتحادات لتسلُّم ما تبقى من موازنة العام الحالي".

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