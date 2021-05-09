2021/05/09 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي

الدكتور فائق زيدان اليوم الاحد 9 /5 /2021

السيد رئيس مجلس الأمناء في شبكة

الاعلام العراقي جعفر الونان برفقة عضو

مجلس الامناء الدكتور علاء حطاب.

ونقل مجلس القضاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيع مذكرة تعاون بين القضاء الاعلى وشبكة الاعلام العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيع مذكرة تعاون بين القضاء الاعلى وشبكة الاعلام العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).