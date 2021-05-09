مقتل عراقية بمخيم الهول في سوريا.. وأصابع الاتهام تشير إلى داعش

2021/05/09 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوى الأمن الداخلي "الأسايش"

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الأحد، على جثة لاجئة عراقية، مقتولة

بطلق ناري في الرأس بمخيمه الهول شمال

شرقي سوريا.

وعثر على جثة المرأة في القسم الأول من

المخيم

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