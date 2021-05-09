مفوضية حقوق الانسان تكشف اسباب اغتيال الوزني واعداد الناشطين المقتولين والمغيبين

2021/05/09 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو مفوضية حقوق الانسان، علي

البياتي، ان اغتيال الناشط إيهاب

الوزني في هذا الوقت جاء لكونه كان

مؤثراً بساحة التظاهرات بكربلاء".

وذكر البياتي في تصريح صحفي، ان "أكثر من

70 عملية اغتيال طالت ناشطين

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