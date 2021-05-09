2021/05/09 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تتواصل تداعيات قرار النجم البرازيلي نيمار جونيور بالتجديد لباريس سان جيرمان الفرنسي، لثلاث سنوات جديدة، بالرغم من مفاوضاته الأخيرة مع برشلونة الإسباني.

وجدد نيمار عقده مع باريس سان جيرمان، بعد فترة طويلة من المفاوضات التي جمعت الطرفين، خاصة أن تعاقده السابق كان سينتهي في صيف عام 2022.

وارتبط نيمار كثيرا في الأيام الماضية، بالعودة لبرشلونة من جديد، في ظل التقارير التي أكدت أن والده على تواصل مع خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، لبحث سبل العودة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن،" مبعوث من إدارة برشلونة سافر إلى باريس قبل شهر، وقضى يومًا كاملاً مع نيمار لمعرفة خططه المستقبلية".

وأوضحت أن،" نيمار أعرب عن رغبته في العودة إلى برشلونة، لأنه لا يرى مشروعًا ناجحًا في باريس سان جيرمان".

وأشارت إلى أن،" برشلونة شعر بالاستغلال والإحباط، فور إعلان تجديد عقد نيمار مع سان جيرمان، خاصة بعد الإشارات الإيجابية التي تلقاها من نجمه السابق".

وأكدت أن،" نيمار أبدى رغبته في العودة من أجل الفوز بدوري الأبطال مع برشلونة، الذي تواصل مع نيمار، بشكل تسبب في غضب باريس، قبل أن يقرر التجديد لفريق من جديد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يفضح نيمار بعد خيانه عهده.. "كواليس 30 يوما في باريس") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يفضح نيمار بعد خيانه عهده.. "كواليس 30 يوما في باريس") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).