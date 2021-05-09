الصحة: وصول وجبة جديدة من لقاح فايزر بحدود 50 ألف جرعة

2021/05/09 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد (09 أيار 2021)، وصول وجبة جديدة من لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا بحدود 50 ألف جرعة إلى العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وجبة جديدة من لقاح فايزر المضاد لفايروس كورونا وصلت إلى العراق، وبحدود 50 ألف جرعة".

بدورها، أكدت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، أنه "تم توزيع الصناديق على أسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق، حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد إلى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها إقليم كردستان".

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