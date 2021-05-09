كوبا تجدُّد وانفتاح ضمن الطابع الإشتراكي - موريس نهرا

2021/05/09 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موريس_نهرا لقد واجهت كوبا منذ انتصار ثورتها عام 1959، تحديات وصعوبات كبيرة ناجمة من سياسة العداء التي تمارسها دوائر واشنطن ضدها.



فقد أقدمت استخباراتها CIA على إعداد وتنفيذ غزو بلايا هيرون (خليج الخنازير) لإسقاط الثورة الفتية في نيسان 1961.



وبعد فشلها فرضت حصاراً اقتصادياً جائراً ومشدّداً لمنع تطور كوبا اقتصادياً، خصوصاً وأنها ورثت اقتصاداً متخلّفاً من مرحلة الهيمنة الأميركية.



وقد تجاوزت خسائر كوبا بسبب ه ......





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