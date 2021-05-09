نحو مدرسة جيوبوليتيكيّة عربية - يزن زريق

2021/05/09 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يزن_زريق إدخال المنهجية الجيوبوليتيكيّة إلى العقل السياسي العربي والى الممارسة السياسية العربية.



أليست هذه هي مهمةُ الساعة بالنسبة "للنخبة" العربية المثقفة (أي ما يمكن تسميته بالانتلجنسيا العربية)؟المضيّ أكثر نحو التفكير الاستراتيجي، أكثر نحو النضج والعمق السياسي، مع تعلم للتفكير الهادئ وللحسابات الموضوعية...



إنها مهمة الساعة.



يجب أن نتعلم الجيوبوليتك وأن نؤسس مدرستنا الخاصة.



فبذلك فقط نمضي ......





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