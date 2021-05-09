الدفاع المدني تقدم حلاً للسيطرة على الحرائق في البلاد وترفع طلباً بشأن المخازن

2021/05/09 | 14:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت مديرية الدفاع المدني، الاحد، أن الحلول الوحيدة للسيطرة على الحرائق التي تشهدها البلاد مؤخراً، تكمن بازالة جميع اشكال التجاوزات والفوضى في المحافظات.

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وقال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (9 أيار 2021)، إن "المحافظات والمدن تشهد فوضى عارمة حيث تنتشر العشوائيات وأسواق السكراب والأسواق العشوائية وجميع أنواع المخالفات والتجاوزات على الطرق، إضافة إلى بناء (السندويش بنل)، والمخازن الموجودة في قلب المدن"، مبيناً أنه "لا يوجد حلٌّ إلَّا بإزالة تلك التجاوزات للحفاظ على السلامة العامة".

وتابع بوهان "لا توجد دولة تكون فيها المعامل والمخازن وسط المدن"، مطالباً بـ"نقل هذه المعامل والمخازن إلى أطراف المدن مع توفير المعايير سواء بالبناء أو بمستلزمات السلامة والأمان".

وأضاف أن "عدم المبالاة بمعايير السلامة العامة من الجميع سواء من قبل المؤسسات الحكومية الرسمية أو من أصحاب الشركات والمصانع، أدت إلى حدوث الكوارث، كحادثة مستشفى بن الخطيب الاخيرة".

وأكَّد أن "هناك تهاوناً كبيراً بالالتزام بشروط السلامة من قبل الجميع"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني بمفردها لا تستطع القضاء على المخالفات والزام الجميع بمعايير السلامة".

واكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في الخامس من آيار الحالي، ان حرائق المستشفيات تدخل ضمن الأعمال الإرهابية، فيما أوصت اللجان الامنية الاخرى بأن يكون لها دور بشأن حرائق المستشفيات وقضايا غاز الاوكسجين والكهرباء.

وتابعت "سيكون هناك تحرك وستصدر توصيات جديدة بشأن ذلك، لأن الموضوع قد يأخذ منحى خطير كعمليات تسميم المياه أو احراق قناني الاوكسجين وغيرها".

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