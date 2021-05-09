فنانو ومثقفو كركوك يشيدون بالدور الكبير للفنان صلاح داوده

2021/05/09 | 14:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكری الثانية عشرة لرحیل الفنان الكوردي الشهير صلاح داوده، قامت مجموعة من الفنانين والمثقفين الذين مثلوا مركز علي مردان للمقامات في كركوك ومديرية الثقافة والفنون في كركوك ونقابة فناني كوردستان فرع كركوك ومكتبة كاريز الثقافي، بزيارة الی ضريح الفنان الراحل قارئ المقامات صلاح داوده ووضعوا اكليلا من الزهور على ضريحه .

والقيت كلمات من قبل الحضور اشادت بالدور الكبیر الذي لعبه هذا الفنان الراحل في اغناء المقامات الكوردية في مدينة كركوك وترك بصماته في الفن الكوردي بكوردستان بصورة عامة وكركوك بصورة خاصة .

PUKmedia كركوك/ رزكار شواني

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