مظلوم عبدي يؤكد ضرورة استمرارية الحوار الكوردي-الكوردي

2021/05/09 | 14:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، انه لا حلول سياسية تلوح في الأفق على المدى القريب للازمة في سوريا، مضيفا أن قوات سوريا الديمقراطية ستعمل بالتعاون مع الإدارة الذاتية على عملية تطوير واسعة وفق أسس متينة تضمن تطورا حقيقيا وسريعا للإدارة الذاتية، مؤكدا في الوقت نفسه دعم التحالف للإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.

وبحسب بيان، اضاف عبدي خلال اجتماع للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الاحد 9/5/2021، انهم "يركزون على ثلاث نقاط رئيسية هي دعم هيئات ولجان ومكاتب الإدارة الذاتية بما يضمن توحيد القرارات في مختلف المجالات وتوحيد الأطر والفعاليات الرديفة لهذه الجهات بما يضمن توحيد القرارات ونفاذها".

واشار الى أن "المرتكز الثاني هو الشفافية كضرورة لبناء مجتمع سوي وخاصة في الجانب القضائي، والمرتكز الثالث مبدأ التشاركية وترسيخ مبدأ أخوة الشعوب والعمل باستمرار على تمتين العلاقات بين كافة مكونات شمال وشرق سوريا".

وذكر عبدي، أن "دعم التحالف للإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية سيستمر للقضاء على كافة خلايا داعش وكذلك إعادة الإعمار".

وقال، انه "لا حلول سياسية تلوح في الأفق على المدى القريب وهو ما يؤكد عدم قدرة الأطراف المتحاورة سواء في جنيف أو سوتشي أو غيرها على الوصول لحلول منطقية وشاملة للأزمة السورية"، مضيفا أنه "من الضروري إشراك الإدارة الذاتية في أي محادثات تهدف لإيجاد حل في سوريا".

وفيما يتعلق بالحوار الكوردي-الكوردي، أكد عبدي على "ضرورة استمرارية الحوار والوصول إلى نتائج ايجابية"، مؤكدا أن "قوات سوريا الديمقراطية تدعم هذا الحوار وتعمل على التعاون مع كافة الأطراف لإزالة أي عقبة قد تعترض سير هذه العملية".

وبالنسبة للجانب العسكري أكد عبدي، أنهم "يقومون بعمليات مستمرة ضد خلايا داعش في مختلف المناطق ورغم انحسار تواجد خلايا التنظيم في بعض المناطق ولكنه يحاول على الدوام إعادة رص صفوفه وهو ما تعمل قوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع التحالف على منعه".

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