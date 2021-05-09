اتهامات تطال شركات حزبية بالهيمنة على تجارة النقل في وزارة النفط (فيديو)

2021/05/09 | 14:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تظاهر العشرات من اصحاب مركبات نقل المشتقات النفطية في العاصمة بغداد، بسبب هيمنة شركات الاحزاب على العمل

ونقل مراسلنا من داخل التظاهرات (9 ايار 2021)، ان العشرات من اصحباب مركبات نقل المشتقات النفطية نظمو احتجاجا امام وزارة النفط، مطالبين بالغاء شركات الاحزاب من خلال سيطرتها وهيمنتها على نقل المشتقات النفطية، مقابل عمولات ضخمة.

ودعا المتظاهرون من وزارة النفط ان يكون التعامل معهم مباشرة دون الحاجة الى الشركات الاهلية الوسيطة بسبب الضرر المادي الكبير الذي لحق بهم.

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