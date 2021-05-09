2021/05/09 | 14:08 - المصدر: عين العراق

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الأحد 9 مايو 2021 | 01:56 مساءً

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اردوغان: الاتحاد الأوروبي مصاب بالعمى الاستراتيجي

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، الاتحاد الأوروبي بـ”العمى الاستراتيجي” وبعدم الالتزام بوعوده بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد، موضحا أن أنقرة متمسكة بموقفها حيال تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في عضوية الاتحاد.

وقال أردوغان في بيان بمناسبة يوم أوروبا ونشره موقع الرئاسة التركية: “متمسكون بموقفنا حيال تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في الانضمام للاتحاد الأوروبي رغم ازدواجية المعايير والعوائق”، مضيفا أن عضوية تركيا في الاتحاد ستسهم في ازدهار أوروبا بأكملها وسيجعلها فعالة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف، أن “انعدام الرؤية والصبر الاستراتيجي يمثلان العائق الأكبر أمام تحول الاتحاد الأوروبي إلى لاعب عالمي قوي”، موضحا أن الاتحاد بحاجة إلى هيكل مؤسسي جديد والنظر في آليات صنع القرار.

واعرب الرئيس التركي عن أمله في أن يتخلص الاتحاد الأوروبي من “العمى الاستراتيجي”، معتبرا ان “الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بوعوده بشأن عضوية تركيا التي سوف تسهم في ازدهار أوروبا وسيجعلها فعالة على مستوى إقليمي وعالمي”.

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