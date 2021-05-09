2021/05/09 | 14:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأحد، ملف اللاجئين، مع ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق فيليبا كاندلر.وذكر بيان للوزارة، أنه “الوزير عثمان الغانمي التقى، اليوم، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق فيليبا كاندلر، وفي بداية اللقاء رحب الوزير بضيفته وبحث معها جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي يبحث ملف اللاجئين مع مسؤولة أممية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي يبحث ملف اللاجئين مع مسؤولة أممية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).