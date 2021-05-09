آخر مستجدات صرف مستحقات متقاعدي الجيش السابق والإجازات التراكمية

2021/05/09 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن عضو مجلس النواب، النائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، اليوم الأحد (09 أيار 2021)، قرب صرف مستحقات متقاعدي الجيش السابق ومن بينها الاجازات المتراكمة.

وذكر المكتب الإعلامي للدهلكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الأخير "يرافقه عدد من الضباط المتقاعدين (رابطة حماة العراق)، التقى رئيس هيأة التقاعد الوطنية اياد الجبوري، و جرى خلال اللقاء مناقشة حقوق متقاعدي الجيش السابق ومن بينها الاجازات المتراكمة والتأكيد على ضرورة الإسراع في صرفها".

وأشار البيان إلى أنه "تم الاتفاق على تنسيق عدد من الخطوات في سبيل استكمال الإجراءات بوقت قياسي وترجمتها على أرض الواقع".

واكد الدهلكي، أنه "تم الانتهاء من عملية التدقيق، بغية المضي في عملية الصرف للمستحقات الى جميع المستحقين لها بشكل عادل وسريع، بغية الحصول على التمويل الكافي من وزارة المالية".

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