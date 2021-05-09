كربلاء تتخذ اجراءات صارمة بعد اغتيال ايهاب الوزني

2021/05/09 | 14:35 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت محافظة كربلاء، الاحد، غلق مداخلها ومنع دخول اي شخص لا يسكن المدينة.

وذكر مصدر امني لـ NRT عربية، (9 أيار 2021)، انه "تم غلق سيطرة كربلاء من دخول اي شخص لا يسكن المحافظة"، موضحا ان "الدخول يشترط ببطاقة السكن حصرا".

واضاف، ان "قرار الاغلاق تم على خلفية حادث اغتيال الناشط المدني ايهاب الوزني"، لافتا الى ان "الاجراء سيكون حتى اشعار اخر".

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