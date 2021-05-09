قائممقام الاعظمية: تخوف اهالي المنطقة قائم من دخول الميليشيات

2021/05/09 | 14:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد قائمقام الاعظمية عصام العبيدي، الاحد، ان جهات معينة قامت بتصرفات تفتقر الى الحكمة من خلال تعليق صور لرموز دينية غير عراقية داخل منطقة الاعظيمة، مبينا ان اغلاق مداخل المنطقة جائت لاسباب امنية تتناسب مع اجراءات حظر التجول.

وقال العبيدي في تصريح لـ NRT عربية، (9 أيار 2021)، انه "خلال الايام الـ 3 الماضية كان هناك نوع من التوتر بسبب تصرف يفتقر الى الحكمة من قبل بعض الجهات، ولكن تم معالجة الموقف بسرعة من قبل القوات الامنية."

واضاف، ان "تخوف اهالي الاعظمية قائم من دخول الميليشيات وهو عبارة عن جرس انذار لاجهزة الدولة"، مشيرا الى انه "لم يتم التعرف على الجهات التي علقت صورا (للخامنئي والخميني وسليماني) في مدخل منطقة الاعظمية الى الان".

N.A

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