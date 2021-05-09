القبض على 3 أشخاص هاجموا دورية للجيش في ذي قار

2021/05/09 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت القوات الامنية، اليوم الاحد، من القاء على 3 أشخاص هاجموا دورية للجيش العراقي في محافظة ذي قار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة امنية تتمكن من اعتقال ٣ اشخاص هاجموا دورية تابعة للجيش العراقي بالقرب من جسر الزيتون في الناصرية".

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