2021/05/09 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الاحد، تنفيذ حملة أمنية لبسط الأمن وملاحقة المجرمين لاسيما مثيري النزاعات العشائرية ولمنع انتشار السلاح المنفلت شمال المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "قوة مشتركة تابعة لها نفذت واجبا للبحث عن السلاح ومطاردة المجرمين، أسفرت عن ضبط عدد من الأسلحة".

وأكدت المديرية أن "هذا الواجب هو جزء من الحملة التي ستستمر في المناطق التي تكثر فيها النزاعات العشائرية المسلحة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تنفذ حملة لمطاردة مثيري النزاعات العشائرية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تنفذ حملة لمطاردة مثيري النزاعات العشائرية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).