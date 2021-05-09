عمليات كربلاء تنفي طلب دعم امني اضافي

2021/05/09 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

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نفت قيادة عمليات كربلاء المقدسة، اليوم الاحد، طلب ارسال قوة إضافية لغرض فرض الأمن بالمحافظة بعد العملية الإرهابية التي استهدفت الناشط المدني ايهاب الوزني.

وذكرت قيادة العمليات في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الخبر الذي تناولته في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول طلب القيادة بطلب قوة إضافية من بغداد لغرض فرض الأمن بالمحافظة، عار عن الصحة".واضاف البيان، ان "الوضع الامني في المحافظة تحت السيطرة وان الشهيد المغدور كانت له مواقف كثيرة وتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية في الحفاظ على المظاهر السلمية في المحافظة".

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