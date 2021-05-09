2021/05/09 | 14:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة-واع- صبا سامي

أعلنت هيئة استثمار البصرة، اليوم الأحد، منحها إجازة استثمار لإنشاء أول مركز للطب الإشعاعي في منطقة العشار بكلفة 8 ملايين دولار، مبينة ان المركز يهدف لتطوير خدمات الرعاية الصحية في المحافظة والكشف المبكر عن مرض السرطان.

وقال رئيس هيئة استثمار البصرة علاء عبد الحسين لوكالة الأنباء العراقية ( واع)، انه "تمَّ منح إجازة استثمار لإنشاء أول مركز للطب الإشعاعي النووي والذي سيقام في منطقة العشار مركز محافظة البصرة وبمساحة بنائية تصل الى 1500 متر مربع بكلفة تتجاوز 8 ملايين دولار"، مشيراً الى أن "الإشعاع النووي يستخدم لإغراض العلاج وتشخيص امراض الأورام وذلك بحقن جسم المريض بالمواد الإشعاعية الطبية وبإشراف كوادر طبية وفنية مؤهلة ومدربة ولها خبرة في هذا الاختصاص من أكبر المراكز العالمية".

واضاف ان "هذا المشروع ياتي ضمن خطة هيئة استثمار البصرة لتطوير خدمات الرعاية الصحية في المحافظة ولإتاحة فرص الشفاء المبكر من مرض السرطان لاسيما ان صعوبة اكتشاف الأورام في مراحلها الأولى يؤدي إلى تأخير تقديم العلاجات الفعلية للمرض"، مؤكداً أن "المشروع له اهمية قصوى لا سيما بعد أن تم تسجيل عدة إصابات بالأورام السرطانية في المحافظة جراء ماتعرضت له مدن البصرة من قصف بالأسلحة المحرمة أبان فترة الحروب التي مر بها العراق طيلة السنوات الماضية ".

وتابع عبد الحسين ان "وزارة الصحة والبيئة كانت قد اعلنت في وقت سابق من العام الحالي خلو (13 موقعاً من التلوث الإشعاعي) وذلك بعد إجراء عمليات المسح الإشعاعي عليها"، موضحاً أن "المستثمر متعاون مع شركة GE الأميريكية لإنشاء النواة التي تزن (40 طناً) للتعامل بالحيز الكهرومغناطيسي وانتاج المادة المشعة التي تستخدم في الكشف المبكر عن أمراض الأورام السرطانية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة استثمار البصرة تعلن منح إجازة لإنشاء أول مركز للطب الإشعاعي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة استثمار البصرة تعلن منح إجازة لإنشاء أول مركز للطب الإشعاعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).