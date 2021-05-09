السلطات المصرية توقف عشرات العراقيين في الإسكندرية

2021/05/09 | 14:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل إعلام في إقليم كردستان

العراق، اليوم الأحد، أن السلطات

المصرية اعتقلت عشرات العراقيين من

سكان إقليم كردستان العراق الذين قدموا

إليها وكانوا يفكرون بالهجرة إلى

إيطاليا.

ونقلت عن أحد الموقو

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