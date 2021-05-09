2021/05/09 | 14:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الأحد، طلب ارسال قوة إضافية لغرض فرض الأمن بالمحافظة.وقالت القيادة في بيان، إن “الخبر المتداول في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول طلب القيادة لقوة إضافية من بغداد لغرض فرض الأمن بالمحافظة بعد العملية التي استهدفت الناشط المدني ايهاب الوزني، عار عن الصحة”.وأردفت، أن “الوضع الأمني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات تنفي طلب قوات إضافية للسيطرة على الأوضاع في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات تنفي طلب قوات إضافية للسيطرة على الأوضاع في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).