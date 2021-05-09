عمليات كربلاء: وضع المحافظة تحت السيطرة ولم نطلب ارسال قوة إضافية

2021/05/09 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

قيادة عمليات كربلاء المقدسة تنفي طلب ارسال قوة إضافية لغرض فرض الأمن بالمحافظة

نفت قيادة عمليات كربلاء المقدسة، طلب ارسال قوة إضافية لغرض فرض الأمن بالمحافظة بعد العملية الإرهابية التي استهدفت الناشط المدني ايهاب الوزني.وقالت قيادة العمليات في بيان ان "الخبر المتناول في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول طلب القيادة بقوة إضافية من بغداد لغرض فرض الأمن بالمحافظة بعد العملية الإرهابية التي استهدفت الناشط المدني الشهيد ايهاب الوزني، عار عن الصحة".واضاف البيان، ان "الوضع الامني في المحافظة تحت السيطرة وان الشهيد المغدور كانت له مواقف كثيرة وتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية في الحفاظ على المظاهر السلمية في المحافظة".

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