قيادة عمليات كربلاء تتحدث عن علاقة المغدور ايهاب الوزني بالقوات الأمنية قبل اغتياله

2021/05/09 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

أصدرت قيادة عمليات محافظة كربلاء، اليوم الأحد (09 أيار 2021)، بياناً تحدثت فيه عن علاقة الشهيد المغدور، إيهاب الوزني بالقوات الأمنية قبل عملية اغتياله ليل يوم أمس السبت.

وذكرت القيادة في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوضع الأمني في المحافظة تحت السيطرة، وأن الشهيد المغدور كانت له مواقف كثيرة وتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية في الحفاظ على المظاهر السلمية في المحافظة".

وأضاف البيان، أن "قيادة عمليات كربلاء المقدسة، نفت طلب ارسال قوة إضافية لغرض فرض الأمن بالمحافظة بعد العملية الإرهابية التي استهدفت الناشط المدني ايهاب الوزني".وأشارت إلى أن "الخبر المتناول في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول طلب القيادة بقوة إضافية من بغداد لغرض فرض الأمن بالمحافظة بعد العملية الإرهابية التي استهدفت الناشط المدني الشهيد ايهاب الوزني، عار عن الصحة".

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