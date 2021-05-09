2021/05/09 | 15:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش يحبط محاولة تسلل عائلة سورية الى العراق ويضبط اعتدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/09 | 15:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش يحبط محاولة تسلل عائلة سورية الى العراق ويضبط اعتدة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش يحبط محاولة تسلل عائلة سورية الى العراق ويضبط اعتدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).