الكاظمي يوجه الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة إيهاب الوزني

2021/05/09 | 15:06 - المصدر: وكالة ناس

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أهم ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال الجلسة الإعتيادية لمجلس الوزراء....

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يوجه أجهزة وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة الناشط المدني إيهاب جواد الوزني.

قتلة الناشط الوزني موغلون في الجريمة، وواهم من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة العدالة، سنلاحق القتلة ونقتص من كل مجرم سولت له نفسه العبث بالامن العام.

المجرمون أفلسوا من محاولات خلق الفوضى واتجهوا الى استهداف النشطاء العزّل، لكن القانون سيحاسبهم مثلما سقط آخرون في قبضة العدالة من قبل.

نؤكد توجيهاتنا للوزارات كافة باستنفار اقصى الجهود لتذليل العقبات امام تحدي تقديم الخدمات للمواطن، وبالأخص في مجال الكهرباء.

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يوجه الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظين الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تكرار حوادث حرق المحاصيل الزراعية التي حصلت في الأعوام السابقة.المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء9 آيار 2021

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