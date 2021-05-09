الصدر: مقبلون على مرحلة خطيرة

2021/05/09 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، الأحد، إن العراق مقبل على مرحلة خطيرة وصعبة، داعياً إلى توحيد الصفوف ونبذ الخلافات.

ونقل “صالح محمد العراقي” المعروف بـ”وزير الصدر” في تدوينة، عن الأخير قوله “إننا مقبلون على مرحلة خطيرة وصعبة فيجب علينا توحيد صفوفنا ونبذ خلافاتنا من أجل المصالح الدينية والوطنية، وأهمها الإصلاح المنشود الذي خط علينا ونحن تحت لواء سيد الشهداء الإمام الحسين الذي ما خرج أشراً ولا بطراً بل مصلحاً لأمة جده”.

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