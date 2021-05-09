الهجرة تعيد 104 عراقيا من مخيمين حدوديين الى البلاد

2021/05/09 | 15:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة ( 104 ) مواطنا عراقيا من مخيمي اكدة وعين عيسى المتواجدين على الحدود السورية التركية الى ارض الوطن ، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة الطوعية .

وذكر معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة الدكتور دريد جميل في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، انه" بتوجيه من وزيرة الهجرة و المهجرين ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادة ( 104 ) مواطن من العراقيين المتواجدين في مخيمي اكدة و عين عيسى على الحدود السورية التركية الى مناطقهم الاصلية في محافظات نينوى و الانبار و صلاح الدين ".

واضاف جميل، أنه" تمت اعادتهم من المخيمات الى تركيا ومن ثم إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك ، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد ".

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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