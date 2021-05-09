الكشف عن توزيع رواتب هذه الشريحة

2021/05/09 | 15:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، الأحد، قرب صرف مستحقات متقاعدي الجيش السابق ومن بينها الاجازات المتراكمة.

وقال الدهلكي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (9 أيار 2021)، انه "التقى رئيس هيأة التقاعد الوطنية اياد الجبوري، ويرافقه عدد من الضباط المتقاعدين (رابطة حماة العراق)، جرى خلال اللقاء مناقشة حقوق متقاعدي الجيش السابق ومن بينها الاجازات المتراكمة والتأكيد على ضرورة الإسراع في صرفها".

واضاف البيان، أنه "تم الاتفاق على تنسيق عدد من الخطوات في سبيل استكمال الإجراءات بوقت قياسي وترجمتها على أرض الواقع".

واكد الدهلكي، أنه "تم الانتهاء من عملية التدقيق، بغية المضي في عملية الصرف للمستحقات الى جميع المستحقين لها بشكل عادل وسريع، بغية الحصول على التمويل الكافي من وزارة المالية".

N.A

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