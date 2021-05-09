2021/05/09 | 15:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يوجه أمانة مجلس الوزراء والمحافظين باتخاذ اجراءات منع حوادث حرق المحاصيل » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 15:02

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