الكاظمي يوجه الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة إيهاب الوزني ويؤكد: سنلاحق القتلة ونقتص من كل مجرم

2021/05/09 | 15:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أجهزة وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة الناشط المدني إيهاب جواد الوزني.وقال الكاظمي خلال الجلسة الإعتيادية لمجلس الوزراء، إن “قتلة الناشط الوزني موغلون في الجريمة، وواهم من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة العدالة، سنلاحق القتلة ونقتص من كل مجرم سولت له نفسه […]

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